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Грабитель разгромил салон сотовой связи в Москве, украв около 20 смартфонов

Вечерняя Москва
51 минуту назад
В столице грабитель разгромил салон сотовой связи на площади Ганецкого. Мужчина принялся бить витрины неизвестным предметом, после чего положил телефоны в сумку и скрылся.
Грабитель разгромил салон сотовой связи в Москве
Фото: nekrasovka.mos.runekrasovka.mos.ru
Продавец не смог помешать злоумышленнику, который был в капюшоне и маске. Всего грабитель забрал с собой 17 гаджетов, большинство из них айфоны.
По предварительным данным, материальным ущерб составил 300–500 тысяч рублей.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.
Криминал,Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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