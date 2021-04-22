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Педофил из Сибири изнасиловал семь девочек: жертвами стали падчерицы и их подруги

НДН.Инфо
1 час назад
Жертвами насильника из Кузбасса признаны семь девочек возрастом до 16 лет.
Житель Кузбасса изнасиловал падчериц и их подруг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области установили, что с 2016 по август 2018 года житель Кузбасса изнасиловал падчериц и их подруг.
О происходящем девочки никому не рассказывали, потому что боялись, что об изнасиловании узнают родители. Но в августе 2018 года одна из потерпевших в социальных сетях вела переписку с осужденным, в которой они обсуждали их интимные отношения. Следователи уточнили, что жертва вела переписку с планшета знакомых, которые увидели сообщения и рассказали все родителям девочки.
Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что «первое преступление сексуального характера мужчина совершил в отношении падчерицы в 2011 году».
Уточним, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, но у него выявлены расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.
«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц)», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.
Суда отправил мужчину в колонию строгого режима на 24 года, уточнили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске молодую учительницу географии обвинили в педофилии. Женщина подала документы на опеку над 14-летним школьником, а его биологический отец увидел в этом нездоровые мотивы.
Криминал,Происшествия,ФСИН,СКР,Кемеровская Область,
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