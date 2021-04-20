В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Неизвестный расстрелял семью в Краснодаре

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад
В Краснодаре мужчина с пневматическим пистолетом и ножом проник в частный дом и напал на семью, из-за чего два человека погибли, трое были ранены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК по краю.
Неизвестный жестоко расправился с семьей в Краснодаре
Фото: ТАССТАСС
"59-летний мужчина, вооружившись пневматическим пистолетом и ножом, проник на территорию частного дома и вошел внутрь, где напал на незнакомого ранее хозяина дома и стал наносить ему, а также его брату, несовершеннолетнему сыну и пожилой матери удары ножом по телу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хозяин дома оказал сопротивление, ударив мужчину утюгом, из-за чего напавший скончался. После этого мужчина также умер от полученных травм.
Пострадавшие с ножевыми ранениями находятся в больнице.
Следователи устанавливают причины произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц).
Ранее неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве. Убийство произошло в элитном жилом комплексе "Алые паруса"
Криминал,Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,Краснодар,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители