Неизвестный жестоко расправился с семьей в Краснодаре

Отмечается, что хозяин дома оказал сопротивление, ударив мужчину утюгом, из-за чего напавший скончался. После этого мужчина также умер от полученных травм.

Следователи устанавливают причины произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц).