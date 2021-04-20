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Адвокат объяснил, зачем звонят «бесплатные» юристы

Вечерняя Москваиещё 5
1 час назад
Звонки с предложением получить бесплатные юридические услуги в большинстве случаев исходят от мошенников. Об этом сообщил глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. Он объяснил, как это работает.
Адвокат объяснил цель звонков «бесплатных» юристов
Фото: pixabay.compixabay.com
— Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются, — рассказал адвокат.
Он порекомендовал насторожиться, когда звонящие настойчиво уговаривают и подталкивают к каким-то действиям. Следует подумать, почему вдруг кто-то будет работать бесплатно.
Князев отметил, что в некоторых случаях людям действительно положена бесплатная помощь адвоката, но это касается определенной категории дел.
— Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката. Если ты пенсионер или просто пожилой человек, то тебя во всех делах не должны обслуживать бесплатно, — подчеркнул адвокат в интервью радио Sputnik.
Он посоветовал не вступать в разговоры с теми, кто навязывает юридические услуги по телефону. А если человеку действительно положена бесплатная помощь адвокатов, то лучше самостоятельно выбирать юридическую фирму.
Криминал,Происшествия,ИА Sputnik,
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