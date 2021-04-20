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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодом

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Нотариусы предупредили россиян о новой схеме мошенничества с QR-кодом, который с декабря 2020 появился на большинстве нотариальных документов. Об этом пишет РИА Новости.
Нотариусы предупредили о схеме мошенничества с QR-кодом
Фото: PixabayPixabay
Так, с декабря прошлого года на большинстве документов нотариуса есть QR-код, по которому можно проверить их подлинность. Теперь злоумышленники подделывают и сам документ, и QR-код на нем. Жертва сканирует код и попадает на поддельный сайт.
Для того, чтобы проверить подлинность документа, необходимо посмотреть на адрес сайта на нем. Он должен начинаться с «фнп.рф», рассказали нотариусы.
Ранее прокуратура Москвы предупредила о новых способах мошенничества, в которых злоумышленники создают поддельные страницы банковских сайтов и крадут деньги россиян. Представители прокуратуры отметили, что в последнее время мошенники сменили тактику: если раньше они пытались получить доступ к банковской карте жертвы, то теперь стараются снять деньги со счетов и депозитов. По данным ведомства, мошенники присылают жертве ссылку на фейковую страницу авторизации в онлайн-банке, где пользователю необходимо ввести логин и пароль.
Криминал,Происшествия,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,
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