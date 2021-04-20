Судебное заседание назначено на 13:00 мск. Согласно процессуальным нормам, предстоящая процедура последнего слова подсудимого является заключительной в процессе, после нее судья удалится на вынесение приговора.

В свою очередь защита попросила назначить Черкалину более мягкое наказание в связи с признанием вины и активным содействием расследованию.