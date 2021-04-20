На предшествующем заседании суд заслушал прения сторон, в ходе которых прокурор попросила приговорить Черкалина к 11 годам колонии строгого режима
и штрафу в размере 34,3 млн рублей. Обвинитель также попросила лишить Черкалина воинского звания подполковника и запретить ему занимать должности на государственной службе в течение трех лет после освобождения. Согласно позиции прокуратуры
, суд может удовлетворить гражданские иски к Черкалину на сумму более 600 млн рублей, в остальной части иски на сумму более 18 млрд рублей прокурор попросила направить для отдельного рассмотрения в гражданском судопроизводстве.