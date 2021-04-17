«Убийца с мутными глазами»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых резонансных нераскрытых преступлениях в истории СССР и России . В предыдущей статье речь шла о том, как 9 июля 2004 года от пуль киллера погиб главный редактор русского Forbes Пол Хлебников . Сегодня наш рассказ — о деле загадочного даниловского маньяка, который в 2004-2007 годах жестоко расправился в Череповце с семью девушками и женщинами. Серийный убийца пользовался самодельными удавками и искусно заметал следы, наводя страх на жителей города. За помощь в поимке даниловского маньяка власти обещали награду в миллион рублей, а следователи проверили на причастность к убийствам 14 тысяч горожан, но поймать преступника не удалось до сих пор.

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Первая кровь

Свое первое нападение даниловский маньяк совершил в феврале 2004 года. 17-летняя жительница Череповца ( Вологодская область ) Марина Островская планировала навестить семью жениха, который служил в армии и часто писал ей письма, которые передавал через своих родителей.

Выйдя с работы на обеденный перерыв около 14:00, Марина решила не терять время и срезать путь: из здания, расположенного на Советском проспекте, она пошла через пустырь на улице Данилова (именно по названию этой улицы позже назовут маньяка). Поводов для опасений у девушки, казалось, не было — шла она в светлое время суток.

Однако до места назначения Островская так и не добралась. Тревогу забили ее родители, взволнованные тем, что вечером дочь не вернулась домой. Островские обратились в милицию, но разыскать Марину по горячим следам так и не удалось — девушка исчезла без следа.

В августе 2004 года, когда поиски Марины еще шли, город потрясла страшная новость: на Питинском пустыре обнаружили тело 19-летней студентки металлургического колледжа Ирины Поповой — ее изнасиловали и задушили. А в начале сентября таким же образом была убита 22-летняя Татьяна Баева

Маньяк напал на свою жертву за местным училищем искусств, когда Баева возвращалась с дискотеки домой. Три месяца спустя, 8 декабря, на пустыре около военной комендатуры на Советском проспекте нашли тело 17-летней Татьяны Максимовой со следами насилия и удушения. Убийца спрятал жертву под ветками и листьями, завалив сверху снегом.

«Незнакомец тащил девушку в кусты»

Свое следующее нападение даниловский маньяк совершил 26 июня 2005 года: тогда пропала 31-летняя Людмила Мирошниченко.

Женщина, которая жила в доме на улице Бабушкина, должна была в тот день встретиться в час дня с подругой на улице Парковой, но на встречу не пришла. Как и в случае с Островской, тело Мирошниченко обнаружили не сразу. Обеих жертв нашли после очередного жестокого нападения.

14 июля 2005 года Светлана Степанова вместе с сестрой и другом шла на пляж реки Шексны. Когда компания проходила через пустырь, девушка заметила, что у нее на босоножке расстегнулся ремешок, и остановилась, чтобы поправить застежку. Спутники ждать Светлану не стали и немного прошли вперед, а когда обернулись, то увидели страшную картину.

Бросившись к кустам, друг и сестра Светланы увидели на дороге ее сумку с купальником и полотенцем. Сама Степанова — полураздетая и с перерезанным горлом — лежала в зарослях чуть в стороне. Прибывшие на место оперативники начали прочесывать пустырь и добрались до заброшенного здания РОВД

Эту стройку заморозили на уровне фундамента, однако строители успели обустроить подземный гараж. Именно там обнаружили останки Марины Островской и Людмилы Мирошниченко: убийца сбросил их тела в бетонную яму и завалил автомобильными покрышками.

Осматривая гараж, оперативники обратили внимание на странные порнографические рисунки, нанесенные на стены: по всей видимости, их оставил даниловский маньяк.

«Мы не раз посылали улики на экспертизы»

Милиционеры доставили друга и сестру убитой Светланы Степановой в отдел: сыщики надеялись, что свидетели смогут описать внешность маньяка. Но они толком не запомнили лица нападавшего и помочь следствию ничем не смогли.

Между тем судмедэксперты установили, что Островская и Мирошниченко были изнасилованы и задушены, причем маньяк убил их при помощи самодельной удавки. Генетическая экспертиза подтвердила, что к гибели обоих жертв причастен один и тот же человек. Следователи предположили, что даниловский маньяк мог жить неподалеку от пустыря, где совершались убийства.

«Она была изнасилована и убита»

Сыщики проверили несколько десятков мужчин, живущих на улице Данилова: у всех подозреваемых брали образцы почерка и кровь для определения ДНК. Всего же за время следствия на причастность к убийствам проверили 14 тысяч жителей Череповца. Нескольких человек по итогам проверок даже задержали, но даниловского маньяка среди них не оказалось.

Сыщики не исключали, что серийный убийца, узнав, что на него ведется охота, мог переехать из Череповца в другое место. Предполагалось также, что даниловский маньяк мог пойти на хитрость и специально попасть за решетку за какое-нибудь незначительное преступление, чтобы оказаться вне подозрений.

Казалось, следователи были недалеки от истины: убийца пропал на долгих два года, и жители Череповца вздохнули спокойно. Но летом 2007 года даниловский маньяк вновь вышел на охоту. 11 июня 17-летняя школьница Наталья Закалова шла по лесополосе вблизи Октябрьского моста.

Девушка собиралась на пирс у лыжной базы на берегу Шексны — место отдыха, популярное у рыбаков и местных жителей. До пирса оставалось идти всего пару минут, когда Наталья позвонила ожидавшим ее на берегу родителям и сказала, что скоро будет. Однако время шло, а девушка так и не появилась.

Взволнованные родители Закаловой пытались дозвониться до дочери, но ее телефон был отключен. Тогда они поспешили в милицию — и на место происшествия сразу же выехали несколько нарядов.

Как оказалось, Наталье оставалось пройти до берега всего 15 метров в тот момент, когда на нее напал маньяк. Опрашивая возможных свидетелей, сыщики нашли мужчину, который, по его словам, видел, как странный человек в грязной одежде и очках проходил неподалеку от того места, где нашли тело убитой школьницы.

«Ориентировки на него разосланы по всей России»

Одной из самых ярких черт, которые свидетель описал у маньяка, был затуманенный взгляд. Принес свои плоды и опрос учеников и учителей коррекционной школы, расположенной рядом с заброшенным зданием РОВД . Как выяснилось, они сталкивались со странным мужчиной, рисующим на стенах учебного заведения порнографические картинки.

Эти свидетели также отмечали, что у незнакомца очень странный взгляд, из-за чего в Череповце маньяка окрестили «убийцей с мутными глазами». Впрочем, милиционеры не исключали, что подозрительный мужчина, которого видели на месте убийства Натальи Закаловой, был обычным маргиналом, который ходил по лесополосе в поисках пустых бутылок.

Как бы то ни было, со слов свидетелей милиционеры составили фоторобот подозреваемого, листовками обклеили чуть ли не весь Череповец, но это не помогло. Не сработала и награда, которую мэрия города объявила за помощь в поимке даниловского маньяка: вначале власти готовы были выплатить 500 тысяч рублей, позже сумма выросла до миллиона.

Но этот ход лишь затруднил работу следствия: на милицию обрушился шквал звонков и сообщений от горожан, страстно желающих денег, но не имеющих никакой ценной информации. Между тем, по мнению экс-начальника уголовного розыска Череповца Вячеслава Дунаева , преступник мог быть командированным, который к тому моменту уже покинул Череповец.

«Такие люди мыслят нестандартно»

К 2008 году число томов уголовного дела даниловского маньяка достигло 18, но поймать его никак не удавалось. Даже свои удавки он мастерил сам, опасаясь, что его могут вычислить по покупкам ремней, поводков и подобных товаров. Следователи не исключали, что эта предусмотрительность убийцы объяснялась его прошлым опытом работы в правоохранительных органах.

В июле 2008 года в руках милиционеров оказался неадекватный житель Череповца — в районе Соляного парка он внезапно напал на двух девушек и попытался затащить обеих в кусты. Те подняли крик: очевидцы вызвали милицию, и нападавшего задержали. Милиционеры предположили, что это тот самый даниловский маньяк.

Но генетическая экспертиза показала: к серии убийств в Череповце задержанный не причастен. Год спустя у милиции появился новый подозреваемый, похожий на фоторобот даниловского маньяка. Им оказался 70-летний житель Великого Устюга, проживавший у 54-летней подруги в дачном кооперативе «У медведей» (Вологодский район).

Следователи узнали о нем, когда после очередной ссоры пожилой мужчина в приступе ревности убил подругу, с которой состоял в отношениях десять лет, и был задержан. Тогда и выяснилось, что по роду деятельности он в 2004-2007 годах — в период совершения серии убийств — периодически бывал в Череповце.

Группа крови мужчины совпала с образцами, обнаруженными на телах жертв — и уверенность в том, что именно он и является даниловским маньяком, у следователей росла день ото дня. Но генетическая экспертиза показала, что сыщики ошиблись. В итоге задержанный понес наказание лишь за убийство сожительницы.

Страшные слухи

Ноябрь 2011 года для жителей Череповца был омрачен исчезновением 19-летней студентки Светланы Филюк . В день пропажи девушка поссорилась со своим молодым человеком и, огорченная этим, пошла гулять. Вечером Светлана дважды созванивалась с возлюбленным и говорила, что находится на улице Батюшкова.

Тот обещал подъехать, но когда добрался до места, Светланы там уже не было, и домой она так и не вернулась. Поиски Филюк начались на следующий день — водолазы искали тело на дне ближайшей реки, а волонтеры, надеясь найти девушку живой, прочесывали местную лесополосу. Но следов Светланы никто так и не обнаружил.

Вскоре нашлись свидетели, которые видели пропавшую на Октябрьском мосту, девушка сидела на отбойнике и курила. Помимо варианта насильственной смерти, следствие отрабатывало разные версии: не исключалось, что Светлана могла покончить с собой или стать жертвой несчастного случая.

Между тем по Череповцу поползли слухи, что девушка стала жертвой даниловского маньяка, который вновь вышел на охоту. В городе говорили, что следователи якобы обнаружили тела еще нескольких молодых череповчанок. Милиционеры как могли успокаивали горожан и опровергали эти страшные слухи.

«Логово маньяка надо ликвидировать»

Останки Светланы Филюк нашли лишь летом 2012 года — сначала волонтеры, в очередной раз прочесывая окрестности Октябрьского проспекта, обнаружили джинсы и ботинки Филюк. Впрочем, то, что вещи принадлежат пропавшей череповчанке, поисковики узнали не сразу.

А вскоре после этого волонтеры наткнулись на неглубокую яму, в которой лежало тело Светланы, прикрытое осиновыми ветками. Очевидно, убийца воспользовался густыми кустами, которые росли вдоль Октябрьского проспекта, затащил туда девушку, изнасиловал и задушил.

Однако в число жертв даниловского маньяка Светлана Филюк официально так и не была включена. Генетическая экспертиза не подтвердила схожесть образцов ДНК, найденных на телах жертв серийного убийцы и Светланы.

Тем не менее почерк ее убийцы был поразительно схож с почерком разыскиваемого маньяка. К тому же в последний раз Светлану видели неподалеку от того места, где в 2007 году была убита седьмая жертва, Наталья Закалова. Поэтому местные жители даже не сомневались в том, что Филюк также была убита Даниловским маньяком.

Между тем недостроенное здание РОВД, где серийный убийца «хоронил» своих жертв, власти города решили снести.