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Депутата райсовета Брянской облдумы арестовали по делу о растлении школьницы

Говорит Москваиещё 5
51 минуту назад
Суд также отправил под стражу 19-летнюю девушку, которая вовлекла ребёнка в занятие проституцией, передаёт ТАСС.
Российского депутата арестовали за педофилию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Депутат Дятьковского районного совета был задержан накануне. По версии следствия, в феврале-марте мужчина воспользовался услугами несовершеннолетней проститутки, которую в его дом привела 19-летняя местная жительница.
Отмечается, что девушка убедила ребёнка из бедной семьи стать проституткой. Подозреваемая контролировала процесс и поставляла клиентов. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.
Криминал,Происшествия,Новости регионов,ИТАР-ТАСС,
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