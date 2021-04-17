Российского депутата арестовали за педофилию

Суд также отправил под стражу 19-летнюю девушку, которая вовлекла ребёнка в занятие проституцией, передаёт ТАСС.

Депутат Дятьковского районного совета был задержан накануне. По версии следствия, в феврале-марте мужчина воспользовался услугами несовершеннолетней проститутки, которую в его дом привела 19-летняя местная жительница.