Российского депутата арестовали за педофилию

Суд также отправил под стражу 19-летнюю девушку, которая вовлекла ребёнка в занятие проституцией, передаёт ТАСС.
Депутат Дятьковского районного совета был задержан накануне. По версии следствия, в феврале-марте мужчина воспользовался услугами несовершеннолетней проститутки, которую в его дом привела 19-летняя местная жительница.
Отмечается, что девушка убедила ребёнка из бедной семьи стать проституткой. Подозреваемая контролировала процесс и поставляла клиентов. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.