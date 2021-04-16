11 лет колонии и 34 млн штрафа: Как накажут экс-полковника  ФСБ Черкалина

Прокуратура потребовала приговорить к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 34 млн 300 тысяч рублей бывшего подполковника ФСБ Кирилла Черкалина , в рамках дела которого изъяли наличность на общую сумму 12 млрд рублей. Как передает корреспондент Business FM, выступая в прениях сторон, гособвинитель Милана Дигаева заявила, что считает доказанной вину подсудимого в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 850 тысяч долларов, а также в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму «не менее 637 млн рублей».

Также прокурор предложила лишить подсудимого права после освобождения занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

«Прошу также лишить воинского звания, а также госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», — сказала гособвинитель.

Она просила суд удовлетворить иски потерпевших Сергея Гляделкина Игоря Ткача на сумму реально причиненного ущерба в размере 318 млн рублей, в остальной части — на 18 млрд 846 млн рублей (упущенная выгода) — признать за потерпевшими право на рассмотрение исков в порядке гражданского судопроизводства.

Сами потерпевшие просили суд учесть помощь Черкалина в расследовании преступления и проявить «гуманизм» при назначении наказания, учтя здоровье его родителей (данные о них суд изучал в закрытой части процесса).

В свою очередь адвокат Черкалина Владимир Михайлов предложил суду назначить его подзащитному за мошенничество условный срок, изменив категорию данного преступления на менее тяжкую, а за взятки — меньшее наказание (ниже низшего предела, чем предусмотрено этой статьей) без штрафа. «С мерой наказания [запрошенной прокурором] я категорически не согласен», — сказал он, назвав ее чрезмерно суровой.

По его мнению, прокурор запросила наказание для его подзащитного без учета всех обстоятельств дела. «За период службы Черкалин совершил много позитивных поступков», — уверял Михайлов, указав, что родители его подзащитного «с целым букетом заболеваний» находятся на полном иждивении подсудимого. Адвокат считает, что Черкалин не сможет выплатить штраф в размере 34 млн рублей (эквивалент полученных им взяток в сумме 850 тысяч долларов), «так как его уже лишили всего».

Защитник добавил, что, благодаря показаниям Черкалина и его активному сотрудничеству со следствием, было возбуждено несколько уголовных дел, в связи с чем «общественной ущерб его действиями был минимизирован».

Подсудимый выступит с последним словом 20 апреля в 13:00. Как ожидается, после этого судья Вадим Коргачин удалится на вынесение приговора.

Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в коррупции, сообщил следствию о новых ранее неизвестных преступлениях сотрудников ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам прокурора, Черкалин полностью выполнил условия сделки со следствием и сообщил правоохранителям о преступлении его руководителя Дмитрия Фролова , а также еще о трех преступлениях, к которым причастны сотрудники ФСБ.

Лефортовский суд Москвы решил досрочно освободить бывшего сотрудника ФСБ Михаила Горбатова , давшего показания против своего коллеги, полковника и миллиардера Кирилла Черкалина. Об этом сообщает «Интерфакс».

По итогам слушаний было удовлетворено ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Горбатов отбывал срок в СИЗО «Лефортово» . Его приговорили к 4,5 года лишения свободы за мошенничество.

Офицер из управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление «К») Службы экономической безопасности ФСБ был прикомандирован в администрацию президента России , где занимал должность начальника контрольно-инспекционного департамента управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. По данным следствия, Горбатов обещал бизнесменам решение различных проблем с правоохранительными органами, многие из которых сам же и устраивал.

Во время расследования своего дела Горбатов дал показания по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Летом 2019 года Горбатову вынесли приговор. Его лишили звания полковника и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

15 мая 2019 года сообщалось, что он пытался выйти досрочно, но получил отказ, несмотря на свои заслуги: в 2002 году он участвовал в разработке плана освобождения заложников, захваченных во время представления мюзикла «Норд-Ост», а годом ранее предотвратил покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Азербайджан.

Бывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилл Черкалин, обвиняемый по делу о получении взятки в размере $850 тыс., во вторник в суде согласился выплатить потерпевшим компенсацию в размере более 600 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"С заявленными требованиями компенсации фактического ущерба согласен", - сказал Черкалин.

Потерпевшие также заявили к Черкалину иски о компенсации упущенной выгоды на общую сумму почти 19 млрд рублей. Защита Черкалина попросила суд направить эти требования для рассмотрения в отдельном гражданском судопроизводстве.

Как пояснили потерпевшие, суммы их исков обоснованы выводами экспертиз и учитывают понесенные ими убытки. Прокурор и защита не возражали против приобщения данных исков, оценка им будет дана в ходе судебного разбирательства.

Дело Черкалина