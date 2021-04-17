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Россиянин заколол двух щенков самодельным копьем за лай на жену и детей

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
В Воронеже мужчина заколол двух щенков самодельным копьем за то, что они лаяли на его жену и детей. Об этом сообщается на сайте МВД по Воронежской области.
Россиянин заколол двух щенков копьем за лай на жену и детей
Фото: PixabayPixabay
Инцидент произошел 15 марта 2021 года. В полицию обратился председатель правления воронежской городской организации по защите бездомных животных и заявил, что на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Березовское» местный житель жестоко расправился с бездомными собаками.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Соседи рассказали, что под металлическим вагончиком на въезде в СНТ живет стая бродячих псов. Подозреваемый из хулиганских побуждений не раз гонялся за ними с палкой, на конце которой был привязан нож.
Полицейские задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя. Он заявил, что собаки постоянно лаяли на него, жену и детей, и со своим импровизированным оружием мужчина ходил в целях самообороны.
Против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации («Жестокое обращение с животными»). Фигурант был отпущен под подписку о невыезде. Теперь за содеянное ему грозит до трех лет тюрьмы.
Ранее зоозащитники подсчитали, что в российских регионах проживает более 660 тысяч бездомных собак. По данным активистов, больше всего таких животных в Татарстане (24,5 тысячи), Краснодарском крае (24 тысячи) и Башкирии (22 тысячи).
Криминал,Происшествия,
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