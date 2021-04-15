Оскорбил мать: Подробности убийства вора в законе в Москве

Матлаб Султанов, предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова), раскрыл мотив преступления. По его словам, он отомстил авторитету за то, что тот в прошлом оскорбил его мать. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает «Коммерсант».

Уточнятся, что суд планирует рассмотреть ходатайство следствия об аресте Султанова.

Несмотря на данные показания, следственные органы считают, что в устранении Рыжего был заинтересован брат главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули), авторитет Намик Бакинский. Он имел сразу два мотива. Бакинский считал заказчиками убийства Гули Альберта Рыжего и Бадри Кутаисского. Кроме того, Гейдаров, освободившись из колонии, стал претендовать на контроль над фруктово-овощными рынками в Москве, чем также вызвал недовольство Намика Бакинского.

Матлаб Султанов, задержанный по подозрению в убийстве вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего), был ранее осужден за убийство сестры в Азербайджане. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает РЕН ТВ.

В родном Азербайджане мужчина убил родственницу по причине ссоры из-за ее мужа. Он зарезал сестру и отрезал ухо ее мужу. Его осудили по статье 102 («Умышленное убийство») УК РФ. В колонии он познакомился с представителями криминального мира.

Уточняется, что он проживал в российской столице без постоянной регистрации.

Убийца вора в законе Алика Рыжего (он же Али Гейдаров) является тихим и спокойным человеком. Так мужчину, застрелившего криминального авторитета в столице, охарактеризовали его соседи.

Преступление произошло 12 апреля в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Неизвестный пришёл туда и произвёл в Али Гейдарова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот скончался на месте. Преступник скрылся. Инцидент произошёл в доме, где жил вор в законе. Он приходил в фитнес-клуб заниматься с охраной.

Позднее убийца был задержан. Он сам отрицает, что совершил преступление за деньги. Соседи злоумышленника в разговоре с журналистами подчеркнули, что он в столице живёт в квартире с девушкой. Они заселились примерно четыре месяца назад. С другими жильцами пара практически не общалась, кроме приветствий при встрече. Мужчина с девушкой не устраивали у себя шумных гулянок и вообще жили очень тихо.

Соседка убийцы по лестничной клетке сказала, что он похож на «человека, который не отсюда», видимо, намекая на этническое происхождение мужчины.

"Ничем не выделялся. С девушкой жил, парой вроде были. Тихие обычные ребята. Очень редко их было видно", — цитирует женщину Пятый канал.

Предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдаров) Матлаб Султанов целый год выслеживал свою жертву. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Киллер арендовал квартиру в жилом комплексе «Алые паруса» и посещал местный фитнес-клуб, где жил и занимался спортом криминальный авторитет. Султанов ждал команды от заказчиков и выбирал подходящий момент для расправы.

При этом он успел наладить свою личную жизнь. Киллер завел отношения с девушкой, они жили вместе и посещали фитнес-центр. По ее словам, она не знала, кем был ее возлюбленный на самом деле. Он ей представился бизнесменом, редко появлялся дома, запрещал себя фотографировать, удалял переписки в мессенджерах, не покидал район проживания. Сейчас она беременна от своего друга.

Адвокат Сергей Жорин рассказал подробности об эпизодах, которые предшествовали убийству криминального авторитета Али Гейдарова, также известного как Альберт Рыжий.

Али Гейдаров был застрелен в жилом комплексе бизнес-класса «Алые паруса» во время занятий на кардиотренажёре в спортзале. В эфире Пятого канала Жорин отметил, что Рыжий занимался спортом в зале за несколько часов до появления фото. В результате происшествия никто больше не пострадал.

При этом жители комплекса неоднократно видели Гейдарова с многочисленной охраной, что вызывало опасения у людей.

"Такое количество охраны мы не видели давно и сделали вывод, что если человека охраняют так серьёзно, то, наверное, у него действительно был повод опасаться за свою жизнь и здоровье", — подчеркнул Жорин.

При этом местные жители были уверены, что вероятное покушение на Гейдарова может закончиться массовой гибелью людей.

"Мы надеялись, что лица, которые охотятся, возможно, за этим человеком, не будут покушаться на него с использованием взрывчатки", — признался адвокат.

Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова, известного также Альберт Рыжий, признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло в понедельник в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Мужчина подошел к Гейдарову сзади, когда тот занимался на тренажере, и выстрелил несколько раз, после чего скрылся с места преступления. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

В ночь на среду подозреваемый был задержан. Им оказался Матлаб Султанов 1987 года рождения. В ходе допроса в СК он признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По словам Султанова, причиной убийства стал личный конфликт.