Новосибирец до смерти забил собутыльника огнетушителем

«Примерно в полночь, 12 апреля, трое мужчин были на работе в организации по ул. Выборная в Октябрьском районе и распивали алкоголь. Во время застолья между 57-летним потерпевшим и его коллегой возник конфликт. 48-летний подозреваемый схватил огнетушитель и нанес им несколько ударов потерпевшему по голове. Еще один 51-летний коллега попытался разнять мужчин, но подозреваемый взял нож и ранил его. Выживший мужчина выбежал из помещения и позвал на помощь коллег. Сотрудники организации вызвали скорую и полицию», — сообщили в областном Следкоме.