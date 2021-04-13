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Новосибирец на работе до смерти избил собутыльника огнетушителем

runews24.ru
56 минут назад
В Новосибирске мужчина подозревается в убийстве своего коллеги. По версии следствия, 48-летний сибиряк насмерть забил 57-летнего собутыльника огнетушителем.
Новосибирец до смерти забил собутыльника огнетушителем
Фото: pixabaypixabay
«Примерно в полночь, 12 апреля, трое мужчин были на работе в организации по ул. Выборная в Октябрьском районе и распивали алкоголь. Во время застолья между 57-летним потерпевшим и его коллегой возник конфликт. 48-летний подозреваемый схватил огнетушитель и нанес им несколько ударов потерпевшему по голове. Еще один 51-летний коллега попытался разнять мужчин, но подозреваемый взял нож и ранил его. Выживший мужчина выбежал из помещения и позвал на помощь коллег. Сотрудники организации вызвали скорую и полицию», — сообщили в областном Следкоме.
Прибывшие на место сотрудники скорой констатировали смерть 57-летнего мужчины. Второму пострадавшему они оказали первую помощь. Росгвардейцы оперативно прибыли на место инцидента и задержали 48-летнего сибиряка. Он обвиняется в убийстве по ст. 105 УК РФ. Вскоре суд рассмотрит вопрос об его заключении под стражу.
Криминал,Происшествия,Новосибирск,
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