Новосибирец до смерти забил собутыльника огнетушителем

Прибывшие на место сотрудники скорой констатировали смерть 57-летнего мужчины. Второму пострадавшему они оказали первую помощь. Росгвардейцы оперативно прибыли на место инцидента и задержали 48-летнего сибиряка. Он обвиняется в убийстве по ст. 105 УК РФ. Вскоре суд рассмотрит вопрос об его заключении под стражу.