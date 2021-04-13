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Скандального «мажора» задержали за выстрел девушке в ухо

ЧП Столица
46 минут назад
В Москве задержали скандально-известного мажора, который 7 марта выстрелил девушке в ухо из травматического пистолета.В отношении мажора завели уголовное дело по пункту «в» части 2. ст,.115 УК РФ «причинение легкого вреда здоровью».
Скандального «мажора» задержали за выстрел в девушку
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
После задержания молодого человека отпустили под подписку о невыезде.
Как ранее рассказывал РЕН ТВ, 7 марта в 4 часа ночи пострадавшая познакомилась с неким Александром Ш., который пригласил ее к себе домой. Там компания распивала алкоголь. В какой-то момент парень стал вести себя агрессивно: он достал пистолет и начал им размахивать, говоря, какой он «крутой», что ему все можно.
В итоге мажор выстрелил девушке в ухо, и той пришлось обращаться к медикам с серьезной травмой.
По неподтвержденной информации, в инциденте мог участвовать сын известного бизнесмена, ранее уже проходивший по делу об изнасиловании.
Криминал,Происшествия,РЕН ТВ,Москва,Россия,
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