Скандального «мажора» задержали за выстрел в девушку

Как ранее рассказывал РЕН ТВ, 7 марта в 4 часа ночи пострадавшая познакомилась с неким Александром Ш., который пригласил ее к себе домой. Там компания распивала алкоголь. В какой-то момент парень стал вести себя агрессивно: он достал пистолет и начал им размахивать, говоря, какой он «крутой», что ему все можно.