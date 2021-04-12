СМИ: известно имя убийцы "вора в законе", застреленного в ЖК "Алые паруса"

В фитнес-клубе элитного жилого комплекса «Алые паруса» в Москве
убит 40-летний Али Гейдаров, известный в криминальной среде как Альберт (Алик) Рыжий и Альберт Питерский, пишут «Прайм-крайм» и Mash. Убийца подошел к Гейдарову со спины, когда тот занимался на беговой дорожке, и выстрелил сначала в голову, а затем произвел два контрольных выстрела. Гейдаров занимался в клубе под именем Геннадий Петров
. Предполагается, что его убийца тренировался в том же зале. Его лицо отчетливо запечатлено на камерах видеонаблюдения. Журналисты отмечают, что в августе 2020 года в Турции таким же образом был застрелен азербайджанский вор «в законе» Надир Салифов
, который не признавал Гейдарова вором. Гейдаров вышел на свободу 9 июня минувшего года по УДО. По данным «Прайм-крайм», в феврале на праздновании его дня рождения перед ним на колени встал человек, одетый в форму спецназовца, что вызвало возмущение у некоторых сообществ силовиков. Гейдаров был известен бесстрашным характером и выступал за «раскоронацию» других воров, из-за чего имел много врагов в криминальном мире.