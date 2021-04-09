Сотрудниками МВД России задержан гражданин Республики Молдова, который обвиняется в торговле людьми и разбое

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России
, УУР и отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России
по г. Москве
задержан гражданин Республики Молдова Николай Андроник
. Он находился в международном розыске по инициативе молдавских правоохранительных органов. Фигуранту инкриминируются торговля людьми и разбойное нападение. По имеющейся информации, в 2013 году гражданин Молдовы обманным путем перевез из Кишинева в Москву двух девушек, которых обещал устроить на работу в ресторан. Однако после прибытия в Россию у потерпевших отобрали паспорта, привезли в апартаменты и, пользуясь их уязвимым положением, заставляли оказывать за деньги интимные услуги. В том же году Андроник в составе организованной группы совершил разбойное нападение на дом супружеской пары. Действуя с особой жестокостью, сообщники нанесли владельцам дома множественные увечья и похитили у них золотые изделия, деньги и оружие. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Республику Молдова.