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Сотрудниками МВД России задержан гражданин Республики Молдова, который обвиняется в торговле людьми и разбое

Министерство внутренних дел Российской Федерации
2 часа назад
Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России, УУР и отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по г. Москве задержан гражданин Республики Молдова Николай Андроник. Он находился в международном розыске по инициативе молдавских правоохранительных органов. Фигуранту инкриминируются торговля людьми и разбойное нападение. По имеющейся информации, в 2013 году гражданин Молдовы обманным путем перевез из Кишинева в Москву двух девушек, которых обещал устроить на работу в ресторан. Однако после прибытия в Россию у потерпевших отобрали паспорта, привезли в апартаменты и, пользуясь их уязвимым положением, заставляли оказывать за деньги интимные услуги. В том же году Андроник в составе организованной группы совершил разбойное нападение на дом супружеской пары. Действуя с особой жестокостью, сообщники нанесли владельцам дома множественные увечья и похитили у них золотые изделия, деньги и оружие. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Республику Молдова.
Криминал,Николай Андроник,Интерпол,МВД,Москва,Россия,Молдова, Республика,
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