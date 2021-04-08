СК возбудил дело против адвоката полковника МВД Захарченко

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В Москве завершили расследование дела о нападении на полицейского в ходе акции 23 января

РИАМОиещё 4
17 часов назад
Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека, которого обвиняют в хулиганстве и применении насилия в отношении сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 23 явнаря, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова. «По данным следствия, 23 января 2021 года молодой человек вблизи улицы Большая Дмитровка во время участия в несанкционированном мероприятии зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов рукой и ногой полицейскому», - сказала Иванова. Она отметила, что следователями столичного СК и сотрудников ГУ МВД России по Москве были установлены личность и местонахождение подозреваемого. По решению суда его заключили под стражу. В ходе расследования уголовного дела следствием проведены обыски по месту проживания фигуранта, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Кроме того, правоохранители изъяли и осмотрели видеоматериалы, на которых зафиксированы противоправные действия молодого человека. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
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Фото: РИАМОРИАМО
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