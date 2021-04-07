Суд отменил домашний арест Соболь и Олегу Навальному

Московский городской суд
изменил меру пресечения по делу о нарушении санитарных норм Любови Соболь
, Олегу Навальному
и другим фигурантам, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Илью Уткина
. "Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу
. Вместо этого им назначен запрет определенных действий", – рассказал представитель защиты. По его словам, фигурантам дела запретили выходить из дома в период с 20.00 до 06.00, другие ограничения будут известны после получения полного решения суда. Ранее суд избрал фигурантам дела меру пресечения в виде домашнего ареста. По заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк
, фигуранты дела, участвовавшие в организации незаконной акции в Москве 23 января текущего года, а также участники несогласованных мероприятий создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции.