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Суд отменил домашний арест Соболь и Олегу Навальному

Газета.Ruиещё 2
17 часов назад
Московский городской суд изменил меру пресечения по делу о нарушении санитарных норм Любови Соболь, Олегу Навальному и другим фигурантам, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Илью Уткина. "Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо этого им назначен запрет определенных действий", – рассказал представитель защиты. По его словам, фигурантам дела запретили выходить из дома в период с 20.00 до 06.00, другие ограничения будут известны после получения полного решения суда. Ранее суд избрал фигурантам дела меру пресечения в виде домашнего ареста. По заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, фигуранты дела, участвовавшие в организации незаконной акции в Москве 23 января текущего года, а также участники несогласованных мероприятий создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции.
Суд отменил домашний арест Соболь и Олегу Навальному
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,Илья Уткин,Олег Навальный,Любовь Соболь,Константин Янкаускас,Ирина Волк,Мосгорсуд,МВД,ИТАР-ТАСС,
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