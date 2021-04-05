Пенсионер отбился от пытавшегося похитить его машину угонщика

Пенсионер в американском городе Атланта, штат Джорджия, помешал вооруженному угонщику похитить его автомобиль. На видео произошедшего обратило внимание издание Unilad.

Полиция Атланты опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как высокий худой подросток слоняется без дела, в то время как 82-летний мужчина подъезжает на автомобиле к автозаправочной станции. Юноша подходит к мужчине, и они разговаривают в течение какого-то времени. После этого грабитель достает пистолет и требует, чтобы ему отдали ключи от автомобиля.

Несмотря на почтенный возраст, пенсионер мгновенно набрасывается на угонщика и валит его на землю. Хотя подростку удается вырваться и сесть в машину, он не смог завести автомобиль и в конце концов сбежал с места происшествия.

После побега угонщика ключи от машины были найдены на земле.

В результате произошедшего мужчина не получил серьезных травм, но рассказал полиции, что повредил руку во время драки. Полицейские просят общественность помощь разыскать подозреваемого.