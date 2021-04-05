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Сожители изнасиловали воспитателя детского сада в Пушкине

Ivyborg.ruиещё 1
22 минуты назад
Подозреваемые уже задержаны и помещены в изолятор.
Сожители изнасиловали воспитателя детсада в Пушкине
Фото: ТАССТАСС
По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась 32-летняя воспитательница в детском саду. По словам женщины, она была изнасилованна 3 апреля в доме на Сапёрной улице мужчиной и женщиной.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в насильственных действиях 47-летнего безработного и 40-летнюю женщину.
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Задержанные были помещены в изолятор временного содержания.
Криминал,Происшествия,Пушкин,
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