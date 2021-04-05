Сожители изнасиловали воспитателя детсада в Пушкине

Подозреваемые уже задержаны и помещены в изолятор.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась 32-летняя воспитательница в детском саду. По словам женщины, она была изнасилованна 3 апреля в доме на Сапёрной улице мужчиной и женщиной.