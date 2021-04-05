Сожители изнасиловали воспитателя детсада в Пушкине

Подозреваемые уже задержаны и помещены в изолятор.
По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась 32-летняя воспитательница в детском саду. По словам женщины, она была изнасилованна 3 апреля в доме на Сапёрной улице мужчиной и женщиной.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в насильственных действиях 47-летнего безработного и 40-летнюю женщину.
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Задержанные были помещены в изолятор временного содержания.