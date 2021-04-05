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Угрожают и врут: Сергей Фургал жалуется на «колоссальное давление» в СИЗО

News.ru
20 минут назад
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не считает себя оппозиционером. Он отметил, что, будучи главой региона, «всегда придерживался исключительно интересов жителей Хабаровского края».
Фургал пожаловался на «колоссальное давление» в СИЗО
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Экс-губернатор рассказал в интервью «Коммерсанту», что в СИЗО на него оказывается «колоссальное давление». А также признался, что он не согласен с выводами следствия о том, что он организовал два убийства.
С момента моего ареста на меня начали оказывать колоссальное давление, меня полностью изолировали от передачи и получения какой бы то ни было корреспонденции. Нет свиданий, — пожаловался он.
Фургал считает уголовное дело, заведённое против него, заказным. Также он пожаловался на методы работы следователей, которые вызывают у него «обострение чувства справедливости».
Бывшего губернатора пытаются запугивать в том числе тем, что привлекут его родственников к уголовной ответственности. Также, по его словам, силовики распространяют о нём «информацию, не соответствующую действительности».
Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Фургал попросил помощи СМИ, потому что «в его деле происходит что-то странное». С момента задержания Фургала по обвинению в участии в ОПГ и причастности к заказным убийствам прошло уже почти десять месяцев, но информации о ходе следствия очень мало.
Криминал,Политика,Происшествия,Сергей Фургал,ФСИН,Хабаровский Край,
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