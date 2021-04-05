Фургал пожаловался на «колоссальное давление» в СИЗО

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Экс-губернатор рассказал в интервью «Коммерсанту», что в СИЗО на него оказывается «колоссальное давление». А также признался, что он не согласен с выводами следствия о том, что он организовал два убийства.

С момента моего ареста на меня начали оказывать колоссальное давление, меня полностью изолировали от передачи и получения какой бы то ни было корреспонденции. Нет свиданий, — пожаловался он.

Фургал считает уголовное дело, заведённое против него, заказным. Также он пожаловался на методы работы следователей, которые вызывают у него «обострение чувства справедливости».

Бывшего губернатора пытаются запугивать в том числе тем, что привлекут его родственников к уголовной ответственности. Также, по его словам, силовики распространяют о нём «информацию, не соответствующую действительности».