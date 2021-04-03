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Находящегося в международном розыске вора в законе Кащея задержали

Lenta.ru
29 минут назад
Вора в законе Романа Кащаева, известного в криминальных кругах как Рома Краснодарский или Кащей, задержали в Ставрополе. Об этом «Ленте.ру» сообщила главный редактор агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.
46-летнего вора в законе поместили в СИЗО.
В январе 2019 года сообщалось о его задержании в Польше, где он находился по поддельным документам.
Роман Кащеев был коронован в августе 2004. С 2017 года находился в международном розыске. Его заочно обвинили по части 4 статьи 210 («Организация преступного сообщества, совершенная лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии») УК РФ.
Кащаев был ближайшим подельником Аслана Усояна по кличке Дед Хасан до его убийства в 2013 году. По неподтвержденным данным, Рома Краснодарский был также «смотрящим за югом России» вором.
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