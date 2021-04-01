Врач в Петербурге 11 лет скрывал убийство жены

Санкт-Петербурге задержали врача-нефролога, 11 лет назад жестоко расправившегося со своей супругой — 23 февраля 2010 года он убил ее в ходе конфликта, после чего расчленил, выбросил останки в мусорные контейнеры и написал заявление в полицию о пропаже. С самого начала расследования преступник активно участвовал в поисках жены, ходил на телевидение и писал грустные посты в соцсетях. Полиции удалось добиться от него признательных показаний лишь в марте 2021 года.

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"И лишь тебя не хватает чуть-чуть "

Заведующий отделением диализа Мариинской больницы в Санкт-Петербурге Александр Земченков, которому 1 апреля предъявили обвинение в жестоком убийстве супруги, на протяжении 11 лет принимал активное участие в ее поисках. За "помощью" он даже обращался на телевидение: история с пропажей Ирины Земченковой обсуждалась в программе "Жди меня" на Первом канале.

"Мы очень надеемся, что помощь такой программы, как "Жди меня", даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру, что мы получим хоть какую-то информацию, пусть самую незначительную, но дающую нам путь ожидания, путь поиска, путь надежды. Мы очень рассчитываем на любое ваше содействие", - заявлял в эфире от февраля 2010 года Александр Земченков.

На своей странице в соцсети "Вконтакте" мужчина также регулярно выкладывал публикации, в которых признавался, что скучает по "пропавшей" супруге. "И лишь тебя не хватает чуть-чуть ", " отыскать сумеем мы!", "Я скучаю..", - писал врач на своей странице "Вконтакте".

На ней также есть записи от новой сожительницы медика, к которой, по данным СМИ, он ушел через несколько месяцев после исчезновения жены. С Анастасией Сабодаш, которая младше его на 16 лет, Земченков жил вплоть до ареста. "Я обожаю, когда ты смеешься! Спасибо за то, что ты есть у меня в этом мире", - писала Сабодаш о своем партнере.

"Не дай бог снова заболею - пойду к нему"

Сам Александр Земченков уже дал следователям признательные показания в убийстве - его задержали 30 марта и сразу же допросили с применением полиграфа. Как сообщается на сайте СК, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Согласно основной версии следствия, Земченков убил супругу в ходе ссоры, в процессе которой он сообщил, что уходит к любовнице.

"После этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры. С целью сокрытия совершенного преступления он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы в указанный день ушла из дома на работу и пропала без вести", - сообщили следователи.

Суд над Александром Земченковым должен состояться уже в ближайшее время. По словам отца убитой Геннадия Кононова, он обязательно на него приедет.

"Я не хотел ехать, но обязательно я его должен увидеть", - рассказал он "Известиям".

Окружение Земченкова пока не может поверить в случившееся.

"Ничего не могу плохого сказать. Ира хороша, и дети дружные. Никаких дрязг, приличные и интеллигентные. Жили, не тужили, детей воспитывали, на работу ходили - все у них было хорошо, замечательно. Как и что произошло - непонятно на самом деле", - рассказала РЕН ТВ соседка семьи.

По словам женщины, Земченкова сложно представить в роли убийцы. "Я бы на него не подумала", - добавила она.

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга сообщили РБК, что пока не располагают информацией о задержании врача, а также о его отношениях с пропавшей женой. Единственное, что смогли отметить коллеги, - профессиональные качества Земченкова.

"Потрясающий специалист, уникальный в городе. Коллеги огорчены, потому что он вносил весомый вклад", - подчеркнули в пресс-службе.

О популярности Земченкова в медицинских кругах можно сделать вывод и по его профилю в Facebook. У него в "друзьях" много заслуженных врачей из разных городов РФ, которые отказались комментировать арест коллеги. Исключительно положительные отзывы о Земченкове оставляли и его пациенты на всех медицинских форумах Санкт-Петербурга.

"Давно не встречала таких профессиональных врачей, которые с таким вниманием относятся к пациентам. Выслушал мои симптомы, внимательно провел осмотр, выписал препараты и совершенно нормально ответил на мои вопросы. Опытный и быстрый врач, который любит свою работу и не тратит лишнего времени. Атмосфера во время приема очень спокойная. Не дай бог снова заболею - пойду к нему. Всем очень советую", - писала пациентка Мария в 2020 году. Сейчас запись к специалисту закрыта.

"Кто-то очень не хотел искать Иру"

Расследование дела о пропаже Ирины Земченковой возобновили после того, как 92-летний отец пропавшей напрямую обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в 2020 году. Тогда вновь подняли все материалы дела, и выяснилось, что 23 февраля 2010 года, когда женщина пропала, она даже не выходила из дома, так как у нее был выходной день. Об этом говорили в своих показаниях родственники пропавшей, однако тогда следователи не обратили на это внимания.

"В тот день мама поехала на работу проведать больных, хотя у нее был выходной. Обычно она ездит на машине, но в этот день поехала на метро. Отец просматривал камеру на "Петроградской", я просматривала все близлежащие. Там на входе тоже ее не было. Следовательно, в метро она не входила", - рассказывала дочь Земченко Екатерина в эфире "Жди меня".

Охранник двора, в котором проживали Земченковы, Алимзан Малахов также отмечал, что не видел женщину, хотя знал ее в лицо.

"Двор, конечно, здесь большой, но народу мало. Я бы заметил, если бы она стояла на дороге с кем-то. А так никого не было, дорогие пустые", - подчеркивал мужчина.

Одной из последних Ирину Земченкову видела ее подруга Нелли Вараюнь. За день до исчезновения они вместе ходили в театр.

"Совершенно не понимаем, как такое могло произойти среди бела дня в большом городе в одном из центральных районов. Я – одна из последних, кто ее видел. Мы вместе ходили в театр 22 февраля. Было как-то очень весело, хорошо, теплая дружеская встреча. Чтобы были какие-то проблемы, из-за которых последовало это исчезновение, никто не предполагал", - признавалась она.

Согласно информации из открытых источников, утром в день пропажи Ирина Земченкова уже не выходила на связь с родственниками. Вместо привычного утреннего звонка от дочери Геннадий Кононов получил сообщение от ее мужа, который сообщил, что Ирина спит и не хочет, чтобы ее беспокоили. В 11.10 с сотового телефона Ирины Земченковой зафиксирован последний исходящий звонок. По словам Екатерины, дочери пропавшей, с него звонил отец, чтобы узнать, как дела, и уточнить, когда они с сестрой вернутся. Через час состоялся еще один телефонный разговор между Геннадием Кононовым и Александром Земченковым. Зять, по словам Кононова, сказал, что Ирина на работе, а на вопрос про внучек ответил, что они сейчас вместе с ним гуляют в парке, однако дать им трубку он не может, потому что девочки отошли от него. Позже выяснилось, что обе девушки в этот момент были на даче, а Земченков скрыл правду якобы для того, чтобы не беспокоить родственников.

Как удалось установить спустя 11 лет, на самом деле в этот момент Ирина Земченкова уже была мертва.