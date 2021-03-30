На востоке столицы произошло ограбление, в котором участвовали четыре человека в медицинских масках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД
во вторник, 30 марта.
Потерпевший возвращался домой поздним вечером 28 марта. Он проходил мимо дома 11А на Зеленом проспекте, как вдруг к нему подошли четверо людей в медицинских масках. Злоумышленники начали требовать у мужчины ценные вещи угрожая ножом. У потерпевшего отняли пауэрбанк (внешний аккумулятор — прим. ред), провод для телефона и кожаную перчатку.
В понедельник, 29 марта, один из предполагаемых участников нападения был задержан полицией. Им оказался 23-летний неработающий житель столицы.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Нанесенный мужчине материальный ущерб оценивается в 2,5 тысячи рублей.