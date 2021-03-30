В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Четверо неизвестных в медицинских масках ограбили мужчину на востоке Москвы

Вечерняя Москва
29 минут назад
На востоке столицы произошло ограбление, в котором участвовали четыре человека в медицинских масках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД во вторник, 30 марта.
Потерпевший возвращался домой поздним вечером 28 марта. Он проходил мимо дома 11А на Зеленом проспекте, как вдруг к нему подошли четверо людей в медицинских масках. Злоумышленники начали требовать у мужчины ценные вещи угрожая ножом. У потерпевшего отняли пауэрбанк (внешний аккумулятор — прим. ред), провод для телефона и кожаную перчатку.
В понедельник, 29 марта, один из предполагаемых участников нападения был задержан полицией. Им оказался 23-летний неработающий житель столицы.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Нанесенный мужчине материальный ущерб оценивается в 2,5 тысячи рублей.
Криминал,Происшествия,МВД,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители