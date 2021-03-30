Потерпевший возвращался домой поздним вечером 28 марта. Он проходил мимо дома 11А на Зеленом проспекте, как вдруг к нему подошли четверо людей в медицинских масках. Злоумышленники начали требовать у мужчины ценные вещи угрожая ножом. У потерпевшего отняли пауэрбанк (внешний аккумулятор — прим. ред), провод для телефона и кожаную перчатку.