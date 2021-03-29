Женщина нашла убийцу родственницы с помощью соцсети

Выйти на его след удалось племяннице убитой, 50-летней Леанн Серджисон из Кента. Она создала фейковый аккаунт в социальной сети Facebook и стала флиртовать с Андреа по переписке под видом соблазнительной стюардессы Мисси Фалькао. В конце концов она договорилась с ним о свидании в Йоханнесбурге и предупредила полицию, но мужчина так и не появился.

После этого Имбаярво не заходил в Facebook в течение семи месяцев, пока однажды не опубликовал в соцсети сделанное на свой день рождения селфи. Леанн разместила снимок в сети и публикацией поделились более 70 тысяч раз. Подозреваемого поймали в считанные часы. 31-летнему мужчине официально предъявлены обвинения в иммиграционных преступлениях, убийстве, а также взломе дома. Он предстанет перед судом в апреле следующего года.