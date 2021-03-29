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Женщина нашла убийцу родственницы с помощью фейкового аккаунта

Lenta.ru
50 минут назад
Жительница Великобритании нашла убийцу своей родственницы с помощью фейкового аккаунта в социальной сети Facebook. Об этом пишет The Sun.
Женщина нашла убийцу родственницы с помощью соцсети
Фото: ReutersReuters
В 2014 году в Южной Африке была убита 59-летняя вдова и бывшая учительница Кристин Робинсон. Женщина, тело которой с ножевым ранением было найдено завернутым в пуховое одеяло, жила в сафари-доме на окраине национального парка Маракеле, в 150 милях к северу от Йоханнесбурга. В совершении преступления заподозрили работавшего у нее садовником выходца из Зимбабве Андреа Имбаярво, однако ему удалось скрыться.
Выйти на его след удалось племяннице убитой, 50-летней Леанн Серджисон из Кента. Она создала фейковый аккаунт в социальной сети Facebook и стала флиртовать с Андреа по переписке под видом соблазнительной стюардессы Мисси Фалькао. В конце концов она договорилась с ним о свидании в Йоханнесбурге и предупредила полицию, но мужчина так и не появился.
После этого Имбаярво не заходил в Facebook в течение семи месяцев, пока однажды не опубликовал в соцсети сделанное на свой день рождения селфи. Леанн разместила снимок в сети и публикацией поделились более 70 тысяч раз. Подозреваемого поймали в считанные часы. 31-летнему мужчине официально предъявлены обвинения в иммиграционных преступлениях, убийстве, а также взломе дома. Он предстанет перед судом в апреле следующего года.
«Когда Крисси убили, я дала обещание, что не успокоюсь, пока не восторжествует справедливость. Я думала, что его никогда не поймают, если я не сделаю это сама. Я очень рада, что он, наконец, предстанет перед судом», — приводит издание слова Леанн.
Ранее в индийском городе Дели был арестован 37-летний предприниматель, который отравил жену и ее родственников по методу Саддама Хуссейна. Таким образом он хотел отомстить за сорванную реинкарнацию отца. Мужчина приготовил рыбу, пропитанную таллием. Он накормил ею родственников жены, но не стал есть сам и не дал ее своим детям.
Криминал,Происшествия,Саддам Хуссейн,Зимбабве,Соединенное Королевство,Йоханнесбург,Южная Африка,
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