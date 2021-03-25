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Фигурант дела о хищениях в РАНХиГС признал вину

News.ru
4 часа назад
Директор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) профессор Игорь Барциц признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, по словам его адвоката Валерия Ванина, обвиняемый возместил весь ущерб.
Фигурант дела о хищениях в РАНХиГС признал вину
Фото: Президентская академия - РАНХиГС/facebook.comПрезидентская академия - РАНХиГС/facebook.com
Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что защита профессора не станет подавать кассационную жалобу на решение оставить Барцица в СИЗО до 25 мая, которое в феврале принял Лефортовский суд Москвы.
Хотя, с моей точки зрения, после признания вины и возмещения ущерба пребывание в СИЗО Барцица совершенно незаконно, — отметил Ванин.
Главный фигурант дела о мошенничестве с госсредствами Барциц задержан в декабре 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств путём их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы. Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении средств от подчинённых сотрудников.
Криминал,Происшествия,Игорь Барциц,ФСИН,РАНХиГС,
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