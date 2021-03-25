Фигурант дела о хищениях в РАНХиГС признал вину

Главный фигурант дела о мошенничестве с госсредствами Барциц задержан в декабре 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств путём их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы. Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении средств от подчинённых сотрудников.