Арестован "главный криминальный авторитет" Татарстана

По информации следователей, Нейдеров вынуждал нижестоящих выполнять его распоряжения, формировал связи между группировками и назначал "смотрящих" в городах, поселениях и исправительных учреждениях Татарстана. Во время обысков правоохранители обнаружили две тетради с записями о поступлении и расходе денег, вещи и предметы с преступной символикой, пистолет, деньги, телефоны.