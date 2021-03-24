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Суд арестовал "главного криминального авторитета" Татарстана

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Вахитовский районный суд Казани арестовал Сергея Нейдерова, который занимал высшее положение в преступной иерархии Татарстана. Об этом пишет РИА "Новости".
Арестован "главный криминальный авторитет" Татарстана
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - сказал судья.
По информации следователей, Нейдеров вынуждал нижестоящих выполнять его распоряжения, формировал связи между группировками и назначал "смотрящих" в городах, поселениях и исправительных учреждениях Татарстана. Во время обысков правоохранители обнаружили две тетради с записями о поступлении и расходе денег, вещи и предметы с преступной символикой, пистолет, деньги, телефоны.
59-летний Нейдеров был задержан 23 марта. Ранее он был судим за разбой, подделку документов и хулиганство. Высший преступный статус был возложен на него на "криминальной сходке" в 2015 году. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии".
Ранее суд арестовал губернатора Пензенской области.
Криминал,Происшествия,РИА Новости,Республика Татарстан,Казань,
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