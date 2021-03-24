Шпигель связал свое дело с переделом фармрынка

Все обвиняемые были задержаны в воскресенье. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.