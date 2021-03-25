Наркотики на воздушных шарах пытались переправить в "Бутырку"

Гражданин Таджикистана вместе с соучастником попытался переправить в СИЗО "Бутырка" наркотики при помощи воздушных шариков. Об этом сообщает ТАСС.

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Мужчина был задержан сотрудниками изолятора, а его сообщник смог скрыться. По данным следствия, злоумышленники приобрели марихуану, кокаин и сильнодействующее вещество прегабалин, которые прикрепили к воздушным шарам и попытались переправить наркотики через внешнее ограждение СИЗО.

Задержанному гражданину Таджикистана предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере, а также в покушении на сбыт сильнодействующих веществ.