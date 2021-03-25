В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Мужчина попытался переправить в "Бутырку" наркотики на воздушных шарах

Газета.Ruиещё 2
22 минуты назад
Гражданин Таджикистана вместе с соучастником попытался переправить в СИЗО "Бутырка" наркотики при помощи воздушных шариков. Об этом сообщает ТАСС.
Наркотики на воздушных шарах пытались переправить в "Бутырку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мужчина был задержан сотрудниками изолятора, а его сообщник смог скрыться. По данным следствия, злоумышленники приобрели марихуану, кокаин и сильнодействующее вещество прегабалин, которые прикрепили к воздушным шарам и попытались переправить наркотики через внешнее ограждение СИЗО.
Задержанному гражданину Таджикистана предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере, а также в покушении на сбыт сильнодействующих веществ.
Московская прокуратура направила данное уголовное дело в Тверской районный суд столицы. Задержанный находится под стражей. Ранее стало известно, что в России изменили основания для возбуждения уголовных дел о торговле наркотиками.
Криминал,Происшествия,Наркооборот,Наркотики,ФСИН,Таджикистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители