Наркотики на воздушных шарах пытались переправить в "Бутырку"

Гражданин Таджикистана
вместе с соучастником попытался переправить в СИЗО
"Бутырка" наркотики при помощи воздушных шариков. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина был задержан сотрудниками изолятора, а его сообщник смог скрыться. По данным следствия, злоумышленники приобрели марихуану, кокаин и сильнодействующее вещество прегабалин, которые прикрепили к воздушным шарам и попытались переправить наркотики через внешнее ограждение СИЗО.
Задержанному гражданину Таджикистана предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере, а также в покушении на сбыт сильнодействующих веществ.
Московская прокуратура направила данное уголовное дело в Тверской районный суд столицы. Задержанный находится под стражей. Ранее стало известно, что в России изменили основания для возбуждения уголовных дел о торговле наркотиками.