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Тиктокеры устроили стрельбу на парковке в Москве и были задержаны

Мослентаиещё 2
1 час назад
Полиция задержала двух человек после стрельбы на одной из парковок в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на Пятницком шоссе. Задержанными оказались тиктокеры, снимавшие видео для соцсети. Они стреляли из охолощенного автомата. Как рассказали очевидцы, были слышны крики и выстрелы.
Ранее сообщалось, что в Москве блогеры ради шутки угнали такси премиум-класса и попали под статью уголовного кодекса. Теперь им грозит семь лет лишения свободы.
Криминал,Происшествия,Москва,
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