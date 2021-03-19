В Красноярске задержали еще одного фигуранта дела о торговле детьми

КРАСНОЯРСК , 19 марта. /ТАСС/. Супруга директора компании "Дидилия", обвиняемого в торговле новорожденным детьми в Красноярске, задержана в рамках данного уголовного дела. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Были задержаны и заключены под стражу до 22 апреля 37-летний директор фирмы и его знакомые - 33-летний мужчина и 31-летняя женщина, а также 27-летняя гражданка Казахстана, передавшая своего новорожденного ребенка обвиняемым.

"В Красноярске задержана супруга директора фирмы, обвиняемого в торговле новорожденными детьми < > В настоящее время в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к торговле людьми 34-летней супруги директора ООО "Дидилия". Следствие вышло с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка и отдать его подозреваемым для последующей передачи другим людям. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.