Челябинцы выбросили тело женщины с балкона

Тело жительницы города Сатка Челябинской области
было обнаружено 16 марта под окнами многоквартирного дома. Как рассказали URA.RU в следственном отделе по Сатке, по предварительным данным, женщину выбросили с балкона, чтобы скрыть ее убийство.
«Женщина 1976 года рождения в минувшие выходные распивала в одной из квартир так называемой малосемейки алкогольные напитки в компании нескольких мужчин. В время ссоры в ходе застолья один из собутыльников нанес ей множественные удары, после чего она скончалась. Испугавшись, мужчины покинули квартиру. На следующий день мужчины вернулись на место преступления и с целью его сокрытия выбросили ее тело с балкона пятого этажа», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Тело женщины обнаружили под окнами жители этого дома. По данным следственного отдела, все участники событий установлены, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).
Как добавили URA.RU в следственном отделе Сатки, в данный момент установлено, что кроме двух мужчин в начале конфликта в квартире находилась еще одна женщина. Она также пострадала от действий собутыльников, но сразу ушла. Сейчас она дает свои показания.
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