Челябинцы выбросили тело женщины с балкона

«Женщина 1976 года рождения в минувшие выходные распивала в одной из квартир так называемой малосемейки алкогольные напитки в компании нескольких мужчин. В время ссоры в ходе застолья один из собутыльников нанес ей множественные удары, после чего она скончалась. Испугавшись, мужчины покинули квартиру. На следующий день мужчины вернулись на место преступления и с целью его сокрытия выбросили ее тело с балкона пятого этажа», — пояснили URA.RU в ведомстве.