Домработница похитила у москвички более миллиона рублей

Полицейские задержали и арестовали домработницу, которую подозревают в краже более миллиона рублей у своей работодательницы. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

С сообщением о пропаже денег к полицейским обратилась 44-летняя жительница подмосковной деревни Хрипань. Она предположила, что к преступлению могла быть причастна ее 24-летняя домработница, которая приехала в Подмосковье из Средней Азии.

Позже полицейские задержали девушку. Она призналась, что вытащила из комода в доме работодательницы крупную сумму. Часть из них она потратила на ювелирные украшения, которые вместе с оставшимися деньгами отправила на родину.

В отношении нечистой на руку домработницы следствие возбудило дело по статье «Кража».