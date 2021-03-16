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Домработница похитила у москвички более миллиона рублей

Вечерняя Москваиещё 2
5 часов назад
Полицейские задержали и арестовали домработницу, которую подозревают в краже более миллиона рублей у своей работодательницы. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Домработница похитила у москвички более миллиона рублей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
С сообщением о пропаже денег к полицейским обратилась 44-летняя жительница подмосковной деревни Хрипань. Она предположила, что к преступлению могла быть причастна ее 24-летняя домработница, которая приехала в Подмосковье из Средней Азии.
Позже полицейские задержали девушку. Она призналась, что вытащила из комода в доме работодательницы крупную сумму. Часть из них она потратила на ювелирные украшения, которые вместе с оставшимися деньгами отправила на родину.
В отношении нечистой на руку домработницы следствие возбудило дело по статье «Кража».
Решения суда она будет дожидаться под стражей.
Криминал,МВД,Москва,Россия,
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