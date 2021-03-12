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В Петербурге мужчина попытался украсть 100 тонн дизеля с ледокола 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
Петербуржец попался на краже 100 тонн дизеля с ледокола
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге мужчина был задержан по подозрению в попытке кражи около 100 тонн дизельного топлива с ледокола "Иван Крузенштерн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, подозреваемый был задействован в технических работах на ледоколе. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
По предварительным данным, мужчина попытался слить горючее с ледокола в другую емкость.
ТАСС отмечает, что еще не получил официальное подтверждение этим данным. Ледокол "Иван Крузенштерн" работает с 1964 года. Это старейший из ныне действующих дизель-электрических ледоколов в российском флоте.
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Криминал , Происшествия , Иван Крузенштерн , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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