Полицейский в Уфе сломал челюсть подчинённому

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В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Причинение вреда средней тяжести здоровью», — говорится на сайте СК.

По информации следователей, инцидент произошёл 11 марта. Глава отдела вступил в конфликт с оперуполномоченным, а затем ударил его кулаком по лицу.

Сейчас сотрудники СК занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее в Москве задержали сотрудника полиции, который подозревается в продаже сведений о фактах смерти граждан. На этом он заработал не менее 145 тысяч рублей.