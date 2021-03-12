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Полицейский в Уфе сломал челюсть подчинённому

News.ruиещё 1
5 часов назад
Глава одного из районных отделов полиции Уфы подозревается в том, что ударил своего подчинённого. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом челюсти, рассказали в следственном управлении СК по Башкирии.
Полицейский в Уфе сломал челюсть подчинённому
Фото: ТАССТАСС
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Причинение вреда средней тяжести здоровью», — говорится на сайте СК.
По информации следователей, инцидент произошёл 11 марта. Глава отдела вступил в конфликт с оперуполномоченным, а затем ударил его кулаком по лицу.
Сейчас сотрудники СК занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Ранее в Москве задержали сотрудника полиции, который подозревается в продаже сведений о фактах смерти граждан. На этом он заработал не менее 145 тысяч рублей.
Речь идёт о командире отделения патрульно-постовой службы ОМВД по Гагаринскому району. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, противоправной деятельностью полицейский занимался с декабря 2019 года по май 2020-го. За денежное вознаграждение он сообщал об умерших жителях столицы сотруднице фирмы по оказанию ритуальных услуг.
Криминал,Происшествия,СКР,Башкортостан,Уфа,
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