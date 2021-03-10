ФСБ России предотвратила теракт в школе села Верхний Ломов Пензенской области , который на апрель 2021 года запланировал ее ученик. На своей странице во «ВКонтакте» он сообщил, что таким образом хочет наказать одноклассников, которые относятся к нему «без должного уважения». Благодаря этому посту силовики смогли предупредить атаку.

ФСБ России задержала 16-летнего школьника в селе Верхний Ломов Пензенской области — подростка подозревают в подготовке теракта в учебном учреждении. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Правоохранители заинтересовались юношей после того, как тот опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост, в котором сообщил, что планирует массовое убийство в своей школе в апреле 2021 года. По словам подростка, в последнее время он конфликтовал с одноклассниками, так как те относились к нему "без должного уважения". За это он решил "наказать" их. В посте школьник уточнил, что расправится со сверстниками с помощью ружья своего покойного деда-охотника, а порох для патронов украдет у дяди.

Сотрудники ФСБ нагрянули в квартиру школьника с обыском и действительно нашли охотничье ружье, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства. Самого школьника допросили.

На видеозаписи, распространенной ФСБ, юноша признается в подготовке атаки.

"В апреле 2021 года я планировал совершить убийство своих одноклассников и тех, кто помешает мне", — сказал он.

На подростка заведено дело по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту". Следователи ходатайствовали о заключении подростка под стражу, однако cуд решил отправить его под домашний арест. Это решение будет обжаловано, отметили в СК.

Подросток не имел отрицательных характеристик в школе, рос он в многодетной семье — у него два брата, рассказала в свою очередь уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова . Семью подозреваемого она охарактеризовала как благополучную.

Это не единственный случай, когда силовикам удавалось предотвратить массовое убийство в школе. Так, 26 февраля 2020 года сотрудники ФСБ задержали двух 15-летних учеников школы Саратова, которые намеревались прийти в учебное заведение с обрезами и зажигательными смесями. Один из подозреваемых на допросе признался, что задумал атаку еще год назад. Целью он назвал месть. На вопрос о количестве людей, которых подозреваемые планировали убить, парень ответил, что ему "все равно, а товарищ рассчитывал примерно на 40 человек". На школьников завели уголовное дело по статье "Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".

Неделей раннее, 18 февраля 2020 года, в Керчи правоохранители задержали двух подростков 16 и 17 лет, которые также готовили террористические акты в ряде крымских учебных учреждений, сообщали в Центре общественных связей ФСБ РФ. Подростки состояли в "интернет-сообществе неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Владислав Росляков ", причастный к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, сообщили правоохранители. Вместе с тем в заявлении ЦОС ФСБ указывалось, что один из задержанных размещал в соцсетях "одобрительные комментарии под статьями о совершенном" Росляковым преступлении. После этого — в ноябре 2018 года — с ним "проводились профилактические беседы".