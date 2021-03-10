ФСБ предотвратила теракт в пензенской школе

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«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Дома у подозреваемого нашли и изъяли «незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению СВУ», добавили в ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к теракту.

Источник агентства в силовых структурах пояснял, что дело возбуждено против 16-летнего пензенского школьника, сообщившего в соцсетях, что планирует расстрелять одноклассников.

В Следственном комитете сообщили, что 16-летний подросток испытывал неприязнь и враждебность по отношению к одноклассникам и учителям, он намеревался в апреле 2021 года совершить теракт в школе. Юноша планировал при нападении использовать гладкоствольное охотничье ружье.

Его поместили под домашний арест, он не признает вину. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова поясняла, что подросток не имеет отрицательных характеристик в школе, он растет в многодетной семье.