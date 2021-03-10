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ФСБ предотвратила теракт в пензенской школе

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
2 часа назад
В образовательном учреждении Пензенской области предотвращен теракт, подозреваемого задержали, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ предотвратила теракт в пензенской школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Дома у подозреваемого нашли и изъяли «незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению СВУ», добавили в ФСБ.
Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к теракту.
Источник агентства в силовых структурах пояснял, что дело возбуждено против 16-летнего пензенского школьника, сообщившего в соцсетях, что планирует расстрелять одноклассников.
В Следственном комитете сообщили, что 16-летний подросток испытывал неприязнь и враждебность по отношению к одноклассникам и учителям, он намеревался в апреле 2021 года совершить теракт в школе. Юноша планировал при нападении использовать гладкоствольное охотничье ружье.
Его поместили под домашний арест, он не признает вину. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова поясняла, что подросток не имеет отрицательных характеристик в школе, он растет в многодетной семье.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток.
Криминал,Елена Столярова,ФСБ,СКР,МВД,РИА Новости,Пензенская Область,Россия,
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