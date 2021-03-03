Экс-губернатора Сергея Фургала оставили под стражей до 8 июня

В ходе заседания защита экс-губернатора предлагала избрать для него в качестве альтернативной меры пресечения домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок его содержания под стражей ещё на три месяца — до 8 июня 2021 года.

Напомним, Сергей Фургал обвиняется в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В начале июля минувшего года Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву.