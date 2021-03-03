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Москва

Суд продлил арест Сергея Фургала на три месяца 

ИА Regnum и ещё 7 4 часа назад
Экс-губернатора Сергея Фургала оставили под стражей до 8 июня
Фото: BFM.RU
Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом соощила 3 марта пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
В ходе заседания защита экс-губернатора предлагала избрать для него в качестве альтернативной меры пресечения домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок его содержания под стражей ещё на три месяца — до 8 июня 2021 года.
Напомним, Сергей Фургал обвиняется в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
В начале июля минувшего года Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву.
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Криминал , Сергей Фургал , Москва , Хабаровский Край
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