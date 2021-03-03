Мошенники создали схему обмана с помощью «Госуслуг»

Злоумышленники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян — корреспондент РИА Новости получил e-mail, напоминающий сообщение от сайта "Госуслуги", в котором мошенники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.

Письмо содержало типичные для сообщений с настоящего портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом письме говорилось, что в отношении его получателя вынесено постановление о начислении социальных компенсаций. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В., а для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС. О том, что письмо мошенническое, ясно говорил и адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором "счастливчик" должен указать номер своей банковской карты, на которую должны "поступить" деньги.

Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА Новости эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея.

"При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека", — отмечает эксперт.

"Основные риски — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках. Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", — предупреждает эксперт.