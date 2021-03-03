Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг» 

Прайм и ещё 2 20 минут назад
Мошенники создали схему обмана с помощью «Госуслуг»
Фото: ТАСС
Злоумышленники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян — корреспондент РИА Новости получил e-mail, напоминающий сообщение от сайта "Госуслуги", в котором мошенники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.
Письмо содержало типичные для сообщений с настоящего портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом письме говорилось, что в отношении его получателя вынесено постановление о начислении социальных компенсаций. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В., а для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС. О том, что письмо мошенническое, ясно говорил и адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.
После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором "счастливчик" должен указать номер своей банковской карты, на которую должны "поступить" деньги.
Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА Новости эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея.

"При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека", — отмечает эксперт.

"Основные риски — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках. Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", — предупреждает эксперт.

Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, советует Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги". Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве, заключил эксперт.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Прайм: последние новости
Адвокат научила, что делать, если банкомат выдал купюру "банка приколов" Адвокат научила, что делать, если банкомат выдал купюру "банка приколов" Названы специалисты, которые могут получать в Москве до 300 тысяч рублей Названы специалисты, которые могут получать в Москве до 300 тысяч рублей В России предложили урезать сотрудникам старше 60 лет рабочий день летом В России предложили урезать сотрудникам старше 60 лет рабочий день летом
Комментарии 5
Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
00:41
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
Происшествия
Видео процесса уничтожения химоружия в России
11:26
Видео процесса уничтожения химоружия в России
Армия
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
02:16
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
Общество
Видео с пересохшими каналами Венеции
00:30
Видео с пересохшими каналами Венеции
В мире
Видео комментария Лаврова по поводу санкций США
01:24
Видео комментария Лаврова по поводу санкций США
Политика
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение