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Готовящемуся к выходу на свободу скопинскому маньяку запретят гулять ночью 

Lenta.ru и ещё 4 45 минут назад
Скопинский маньяк выходит на свободу
Фото: Wikipedia
Виктору Мохову, получившему 17 лет колонии за похищение и изнасилование двух школьниц, после выхода на свободу запретят гулять по ночам. Об этом сообщает РИА Новости.
Также скопинский маньяк не сможет посещать массовые мероприятия и без разрешения покидать пределы Скопинского района.
Ранее сообщалось, что Мохов, несколько лет удерживавший девушек в своем подвале в качестве секс-рабынь, окажется на свободе 3 марта. Одна из жертв извращенца, Екатерина Мартынова, призналась в интервью, что перед этой датой у нее есть волнение, хотя об освобождении Мохова она начала думать еще год назад.

«Не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», — рассказала Мартынова.

В 2000 году тогда 50-летний Мохов решил подвезти до дома 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, но привез девушек за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом.
За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.
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Криминал , Происшествия , Елена Самохина , Екатерина Мартынова , Виктор Мохов
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