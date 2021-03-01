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Москва

Следствие требует продлить арест Сафронову по делу о госизмене 

ТАСС и ещё 1 7 часов назад
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Следствие просит суд продлить арест обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство ФСБ.
"В суд поступило ходатайство о продлении Сафонову меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в суде.
Рассмотрение назначено на 2 марта.
Бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.
По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.
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Криминал , Иван Сафронов , Роскосмос , Ведомости , ИТАР-ТАСС , Москва
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