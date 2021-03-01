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Опубликовано видео с места убийства семьи под Нижним Новгородом 

News.ru и ещё 13 3 часа назад
Раскрыты подробности убийства семьи в Нижнем Новгороде
Фото: Газета.Ru
Следователи Нижегородской области опубликовали видео с места убийства семьи в посёлке Кудьма Приокского района. Накануне в одном из домов посёлка нашли убитыми пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку.
Видеоролик СУ СК РФ по Нижегородской области состоит из нескольких частей. Сначала подозреваемого заводят в здание регионального СК, потом показана часть допроса, затем — работа криминалистов на месте преступления.
Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого через несколько часов во Владимирской области. Возможным мотивом преступления в данный момент называют грабёж, так как мужчина украл крупную сумму денег и ценности.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный приехал из Узбекистана и помогал семье по хозяйству. Вместе с ним были задержаны ещё несколько человек, их статус пока неясен.
По версии следствия, 28 февраля подозреваемый сначала напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме — на его жену и невестку. Последним он убил 5-летнего ребёнка. В этот день его 14-летняя сестра, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой и связалась по телефону с отцом, который был в тот момент в другом регионе. Тот попросил соседа зайти к ним домой. Именно сосед первым обнаружил убитых и вызвал правоохранителей.
Подозреваемому после преступления помог скрыться знакомый. С ним уже тоже работают следователи. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего).
Как писал NEWS.ru, предполагаемым мотивом убийства семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма может быть грабёж. Уже задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении преступления. На данный момент подтверждена причастность к убийству троих задержанных. Они работали на участке убитых и помогали им по дому. Убитая семья характеризовалась как благополучная. Семья была полной, есть отец, но на момент совершения убийства его дома не было. Также остался в живых старший ребёнок — девочка, которой тоже не было дома в момент убийства. На телах погибших обнаружены ножевые ранения и следы от удушения.
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Комментарии
Криминал , Убийство , СКР , МВД , РИА Новости , Владимирская Область , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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