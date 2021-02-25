Россиянина приговорили к восьми годам колонии за госизмену

Забайкальский краевой суд приговорил 52-летнего россиянина Владимира Васильева к восьми годам заключения за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Гражданин России Владимир Васильев осуждён Забайкальским краевым судом по ст. 275 УК РФ — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну, — цитирует пресс-службу суда РИА Новости.
Отмечается, что после выхода из колонии Васильев, который признал свою вину, ещё в течение года будет ограничен в свободе.
По итогам судебного заседания, проходившего в закрытом режиме, приговор вступил в законную силу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что политолог Демури Воронин, арестованный Лефортовским судом Москвы по подозрению в госизмене, мог работать на спецслужбы Германии. Источник в правоохранительных органах рассказал, что Воронин был знаком с экс-сотрудником изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иваном Сафроновым, которого в 2020 году обвинили в госизмене.