Россиянина приговорили к восьми годам колонии за госизмену

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Забайкальский краевой суд приговорил 52-летнего россиянина Владимира Васильева к восьми годам заключения за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

Гражданин России Владимир Васильев осуждён Забайкальским краевым судом по ст. 275 УК РФ — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну, — цитирует пресс-службу суда РИА Новости.

Отмечается, что после выхода из колонии Васильев, который признал свою вину, ещё в течение года будет ограничен в свободе.

По итогам судебного заседания, проходившего в закрытом режиме, приговор вступил в законную силу.