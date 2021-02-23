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Москва

Мужчина с гранатой пытался ограбить кассу на северо-востоке Москвы 

ТАСС 28 минут назад
Мужчина с гранатой пытался ограбить кассира в Москве
Фото: РИА Новости
Мужчина, вооружившись похожим на гранату предметом, попытался ограбить кассира на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Вечером 22 февраля в службу "02" от 25-летнего кассира фирмы, предоставляющей курьерские услуги, поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Складочная, дом 1, строение 18.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный вошел в помещение ООО, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал передать ему деньги из кассы, но, ничего не похитив, скрылся", — сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность несостоявшегося грабителя.
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Криминал , Происшествия , Москва
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