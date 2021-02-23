Мужчина с гранатой пытался ограбить кассира в Москве

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный вошел в помещение ООО, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал передать ему деньги из кассы, но, ничего не похитив, скрылся", — сообщили в пресс-службе.