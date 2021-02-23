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В полиции Москвы предостерегли от мошенников, предлагающих быстрый заработок в соцсети 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Москве рассказали о предлагающих заработок в соцсети мошенниках
Фото: ТАСС
Новый дистанционный способ хищения денег стали использовать мошенники в социальных сетях, предлагая различные схемы быстрого заработка или выигрыша. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции.

"Социальные сети — мощный инструмент общения и взаимодействия в современной реальности, чем и пользуются мошенники. Злоумышленники придумывают все новые способы. Входя в доверие к пользователям сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей", — сказал собеседник агентства.

Полицейские призывают к бдительности при поступлении любых звонков или сообщений от неизвестных в соцсетях. Кроме того, они напоминают, что важно беречь свои личные данные, быть внимательными с хранением, предоставлением своих документов и не сообщать конфиденциальные данные из СМС незнакомым людям.
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Криминал , Интернет , Происшествия , Москва
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