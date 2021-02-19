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Неизвестный ранил ножом мужчину у здания генконсульства Украины в Петербурге 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Неизвестный ранил ножом мужчину у здания генконсульства Украины в Петербурге
Фото: ЧП Столица
Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника учреждения в Санкт-Петербурге на улице Бонч-Бруевича, где расположено генеральное консульство Украины, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"К дому 1В по улице Бонч-Бруевича подошел мужчина 1986 года рождения и по неустановленной причине внезапно нанес ножевое ранение работнику учреждения, расположенного в указанном здании", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в пятницу около полудня. На месте находился наряд полиции, который обезвредил нападавшего и доставил его в отдел.

"Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь", — сообщили в главке МВД. Других подробностей в ведомстве не привели.

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Криминал , МВД , Ленинградская область , Могилев-Подольский , Санкт-Петербург
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