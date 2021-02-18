Избивший полицейского «жемчужный прапорщик» получил условный срок

Красногвардейский суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику МВД Вадиму Бойко , получившему известность в народе как "Жемчужный прапорщик". Об этом в четверг, 18 февраля, рассказали в пресс-службе судов города на Неве.

Как сообщили в Neva.Today, в сентябре прошлого года, находясь в помещении дежурной части 13 отделения полиции, будучи в нетрезвом состоянии, Бойко нанес удар правоохранителю из-за личной неприязни кулаком в лицо. В отделение "Жемчужный прапорщик" был доставлен как раз за пьяный дебош.

С момента задержания Бойко пребывал под домашним арестом. Подсудимый вину признал и извинился перед потерпевшим. Суд наказал скандально известного экс-сотрудника МВД полутора годами условно с испытательным сроком два года.