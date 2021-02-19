Суд продлил на полгода арест бизнесмену Быкову 

Суд в Красноярске продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бизнесмена Анатолия Быкова , которого следствие считает причастным к организации двойного убийства в 1994 году. В настоящее время он находится в СИЗО по обвинению в убийстве предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году.

Сегодня, 19 февраля 2021 года, Свердловский районный суд города Красноярска продлил домашний арест Анатолию Быкову по делу об убийстве Наумова-Войтенко до 26 июля 2021 года, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения Красноярского краевого суда.

В суде уточнили, что мера пресечения продлена на шесть месяцев, так как отсчёт идёт от поступления дела в суд.

Быкова задержали в начале мая 2020 года. По версии следствия, в 1994 году он поссорился с одним из членов возглавляемой им преступной группы. Через некоторое время после конфликта был взорван автомобиль Быкова. Бизнесмен расценил это как покушение на свою жизнь и организовал убийство оппонента и его близкого друга.

Как сообщал NEWS.ru, прокуратура Красноярского края утвердила 25 января обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. В ближайшее время дело будет направлено в Свердловский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.