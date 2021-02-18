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Москва

Главреда «Медиазоны» освободили из спецприемника для иностранцев после отбытия ареста 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Главред «Медиазоны» вышел на свободу
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов освобожден из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове после отбытия административного ареста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.
"Смирнов только что освобожден из ЦВСИГ", — сказал он.
Смирнов был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который ранее поддержал Алексея Навального. В этом посте указывались дата и место проведения несанкционированной акции протеста. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. В итоге суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до 15 суток.
Из-за нехватки мест в спецприемнике Смирнова, как и многих других задержанных на незаконных акциях, поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Новой Москве. В соцсетях появились фотографии, на которых было видно, что он содержится в переполненной камере. Однако посетившие его члены ОНК не выявили перелимита, отметив, что он содержится в четырехместной камере с тремя соседями.
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Комментарии
Криминал , Алексей Навальный , Сергей Смирнов , Дмитрий Спирин , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Москва
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