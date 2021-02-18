Главред «Медиазоны» вышел на свободу

МОСКВА , 18 февраля. /ТАСС/. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов освобожден из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове после отбытия административного ареста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Смирнов только что освобожден из ЦВСИГ", — сказал он.

Смирнов был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным , который ранее поддержал Алексея Навального . В этом посте указывались дата и место проведения несанкционированной акции протеста. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. В итоге суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до 15 суток.

Из-за нехватки мест в спецприемнике Смирнова, как и многих других задержанных на незаконных акциях, поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Новой Москве. В соцсетях появились фотографии, на которых было видно, что он содержится в переполненной камере. Однако посетившие его члены ОНК не выявили перелимита, отметив, что он содержится в четырехместной камере с тремя соседями.