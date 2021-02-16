Эксперты назвали «cредний чек» телефонного мошенника

Артём Сычев. За один раз телефонные мошенники обычно зарабатывают в среднем по 10 тысяч рублей с человека. О сценариях обмана россиян рассказал замглавы департамента информационной безопасности Центробанка РФ

Новые ухищрения аферисты стали придумывать после того, как при массовых обзвонах большая часть россиян начала их идентифицировать и бросать трубку, отметил он в беседе с РИА Новости.

Например, теперь мошенники используют подменные номера. А когда жертвы видят на экране номер телефона банка, они часто теряют бдительность и легче клюют на уловки.

Сейчас в Госдуме готовится проект закона, способный решить эту проблему. Когда его примут — в России будет создана Единая информационная система проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи.

Операторы должны будут предоставлять данные о статусе абонентского номера, о подтверждении сведений об абонентском номере, смене пользовательского оборудования абонентом для дальнейшего использования пользователями такой системы в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке.