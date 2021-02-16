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Москва

«Средний чек» телефонного мошенника в России — 10 тысяч рублей 

News.ru 55 минут назад
Эксперты назвали «cредний чек» телефонного мошенника
Фото: РИА Новости
За один раз телефонные мошенники обычно зарабатывают в среднем по 10 тысяч рублей с человека. О сценариях обмана россиян рассказал замглавы департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артём Сычев.
Новые ухищрения аферисты стали придумывать после того, как при массовых обзвонах большая часть россиян начала их идентифицировать и бросать трубку, отметил он в беседе с РИА Новости.
Например, теперь мошенники используют подменные номера. А когда жертвы видят на экране номер телефона банка, они часто теряют бдительность и легче клюют на уловки.
Сейчас в Госдуме готовится проект закона, способный решить эту проблему. Когда его примут — в России будет создана Единая информационная система проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи.
Операторы должны будут предоставлять данные о статусе абонентского номера, о подтверждении сведений об абонентском номере, смене пользовательского оборудования абонентом для дальнейшего использования пользователями такой системы в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке.
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Артем Сычев , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости , Волгоградская Область , Волжский , Самарская Область
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