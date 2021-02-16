Таксист помог поймать убийц в Красноярске 

Сотрудник службы такси, ожидающий клиента во дворе дома, заметил двух странных мужчин, которые под покровом темноты несли на контейнерную площадку ковер. Водитель позвонил в полицию. Оказалось, что в ковре был завернут труп.

По предварительной версии следствия, убийство произошло в одной из красноярских коммунальных квартир, где 10 февраля компания из пяти человек устроила грандиозную попойку.

В ходе пьянки 35-летний мужчина, что-то не поделил с 53-летним знакомым и затеял с ним драку. К обиженному выпивохе присоединился его 33-летний товарищ. Несчастного сначала избивали руками и ногами, а потом один из злоумышленников взялся за нож и поставил трагическую точку в конфликте.

Тело погибшего агрессивная парочка завернула в ковер. С этим-то ковром таксист и увидел мужчин, когда они пытались спрятать труп в мусорных баках. Водитель осветил подозрительных типов дальним светом. Те от неожиданности бросили свою ношу и разбежались в разные стороны. Таксист сообщил об инциденте в полицию. Подозреваемых в убийстве задержал находившийся неподалеку экипаж ГИБДД

Региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Одного из подозреваемых заключили под стражу, вопрос о мере пресечения для второго злоумышленника решается. Расследование уголовного дела продолжается.