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Таксист помог поймать убийц в Красноярске 

Вести.Ru и ещё 2 36 минут назад
Таксист помог поймать убийц в Красноярске
Фото: РИА Новости
Сотрудник службы такси, ожидающий клиента во дворе дома, заметил двух странных мужчин, которые под покровом темноты несли на контейнерную площадку ковер. Водитель позвонил в полицию. Оказалось, что в ковре был завернут труп.
По предварительной версии следствия, убийство произошло в одной из красноярских коммунальных квартир, где 10 февраля компания из пяти человек устроила грандиозную попойку.
В ходе пьянки 35-летний мужчина, что-то не поделил с 53-летним знакомым и затеял с ним драку. К обиженному выпивохе присоединился его 33-летний товарищ. Несчастного сначала избивали руками и ногами, а потом один из злоумышленников взялся за нож и поставил трагическую точку в конфликте.
Тело погибшего агрессивная парочка завернула в ковер. С этим-то ковром таксист и увидел мужчин, когда они пытались спрятать труп в мусорных баках. Водитель осветил подозрительных типов дальним светом. Те от неожиданности бросили свою ношу и разбежались в разные стороны. Таксист сообщил об инциденте в полицию. Подозреваемых в убийстве задержал находившийся неподалеку экипаж ГИБДД.
Региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Одного из подозреваемых заключили под стражу, вопрос о мере пресечения для второго злоумышленника решается. Расследование уголовного дела продолжается.
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Криминал , Происшествия , Убийство , ГИБДД , Красноярск , Красноярский Край
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